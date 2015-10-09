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"Реал" подготовил щедрый контракт лидеру сборной Франции

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"Реал" подготовил щедрый контракт лидеру сборной Франции ©instagram.com/equipedefrance

Мадридский "Реал" готовит крупное финансовое предложение для вингера "Баварии" и сборной Франции Майкла Олисе. 

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Мадридский "Реал" готовит крупное финансовое предложение для вингера "Баварии" и сборной Франции Майкла Олисе. 

По информации Мигеля Серрано, "сливочные" уже подготовили для 24-летнего футболиста шестилетний контракт. Соглашение предусматривает поэтапное увеличение заработной платы: в первые годы француз будет получать более 10 миллионов евро за сезон, а в заключительные три года оклад вырастет примерно до 20 миллионов евро в год.


В сезоне-2025/2026 Олисе провел 52 матча во всех турнирах в составе "Баварии", отметившись 22 забитыми мячами и 31 голевой передачей, став одним из лидеров немецкого клуба.

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