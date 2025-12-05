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На ЧМ-2030 сыграют 64 сборные? Стали известны планы Инфантино

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На ЧМ-2030 сыграют 64 сборные? Стали известны планы Инфантино ©instagram.com/fifaworldcup/

Президент ФИФА Джанни Инфантино намерен добиться расширения чемпионата мира по футболу до 64 участников, начиная с турнира 2030 года. 

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Президент ФИФА Джанни Инфантино намерен добиться расширения чемпионата мира по футболу до 64 участников, начиная с турнира 2030 года. 

По информации журналист Ромена Молины, идея увеличения числа сборных станет одним из ключевых пунктов предвыборной кампании Инфантино перед выборами президента ФИФА, которые состоятся на конгрессе организации в 2027 году.


Отмечается, что глава ФИФА рассчитывает заручиться поддержкой руководителей национальных футбольных ассоциаций из Африки. Взамен они могут потребовать внесения изменений в устав организации, которые позволят Инфантино претендовать еще на один президентский срок.

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