Стали известны детали трансфера игрока "Барселоны" в "ПСЖ"

Французский "ПСЖ" сохраняет интерес к нападающему "Барселоны" Феррану Торресу, однако не готов платить за его трансфер запрашиваемую каталонским клубом сумму.

По данным Sport.es, "Барселона" оценивает 26-летнего форварда в 50 миллионов евро, тогда как парижане рассчитывают оформить сделку за 40 миллионов. При этом сумма может оказаться еще ниже, если сам футболист выразит желание покинуть каталонский клуб.

Отмечается, что руководство "ПСЖ" не планирует форсировать переговоры и намерено дождаться окончания чемпионата мира 2026 года, в котором принимает участие Торрес.

Испанский нападающий выступает за "Барселону" с января 2022 года. В сезоне-2025/2026 он провел 49 матчей во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал три голевые передачи. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет 50 миллионов евро.

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