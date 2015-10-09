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Англия
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"Челси" близок к трансферу игрока сборной Португалии за 60 миллионов евро

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"Челси" близок к трансферу игрока сборной Португалии за 60 миллионов евро ©instagram.com/portugal

Лондонский "Челси" близок к приобретению вратаря "Порту" и сборной Португалии Диогу Кошты. Английский клуб готов активировать пункт о выкупе, прописанный в контракте 26-летнего голкипера.

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Лондонский "Челси" близок к приобретению вратаря "Порту" и сборной Португалии Диогу Кошты. Английский клуб готов активировать пункт о выкупе, прописанный в контракте 26-летнего голкипера.

По информации Экрема Конура, сумма отступных за португальского футболиста составляет 60 миллионов евро. Отмечается, что "синие" уже начали подготовку официальных документов для завершения сделки.

Сообщается также, что в борьбе за Кошту "Челси" опередил французский "Пари Сен-Жермен", который ранее также проявлял интерес к одному из лучших голкиперов Португалии.

Диогу Кошта является воспитанником "Порту" и выступает за основную команду с 2019 года. В сезоне-2025/2026 он провел 49 матчей во всех турнирах, пропустил 25 мячей и в 24 встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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