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Англия
Вчера 22:55
 

"Арсенал" продает важного игрока в турецкий гранд

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"Арсенал" продает важного игрока в турецкий гранд ©instagram.com/arsenal

Вингер лондонского "Арсенала" Леандро Троссар продолжит карьеру в чемпионате Турции. Бельгийский футболист достиг договоренности с "Бешикташем" о подписании контракта.

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Вингер лондонского "Арсенала" Леандро Троссар продолжит карьеру в чемпионате Турции. Бельгийский футболист достиг договоренности с "Бешикташем" о подписании контракта.

Сообщается, что стороны согласовали соглашение по схеме "3+1". Чистая заработная плата 31-летнего игрока составит менее восьми миллионов евро за сезон, при этом в контракте предусмотрены бонусы за достижение определенных спортивных результатов.

Действующее соглашение Троссара с "Арсеналом" рассчитано до лета 2027 года, однако стороны готовы к досрочному расставанию.

В сезоне-2025/2026 бельгийский вингер провел 50 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал 11 результативных передач. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 18 миллионов евро.

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