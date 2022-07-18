"Реал" отреагировал на переход Левандовски в "Барселону"

Президент "Реала" Флорентино Перес обратился к "Барселоне", чтобы поздравить подписанием Роберта Левандовски, сообщает barcauniversal.com.

Ранее 33-летнему поляку подобрали номер в новом клубе, а конкуренты отреагировали на усиление.

"Переход Левандовски на "Камп Ноу" также вызвал положительную реакцию со стороны главного соперника "Барселоны" - "Реала", - пишет издание и раскрывает свой источник. - Сообщил журналист Жерар Ромеро. Приход Левандовски в сочетании с подписанием Рафиньи, Франка Кессье и повторным подписанием контракта с Усманом Дембеле создаст для "Барселоны" серьезную возможность в борьбе за корону Ла Лиги после того, как "Реал" легко завоевал титул чемпиона в прошлом сезоне.

Кроме того, фанаты также увидят соперничество между Левандовски и Каримом Бензема, которые, возможно, являются двумя лучшими нападающими в настоящее время".

"Барселона" нашла способ заработать на Роберте Левандовски

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