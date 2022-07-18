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Новости спорта Футбол Испания
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"Барселона" нашла способ заработать на Роберте Левандовски

"Барселона" нашла способ заработать на Роберте Левандовски
©Reuters

"Барселона" выбрала для нового форварда команды Роберта Левандовски девятый номер, чтобы продавать его футболки в большом количестве. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на издание Sport.es.

Каталонский клуб до сих не раскрыл номера других новичков, пришедших в клуб этим летом: ивуарийца Франка Кессье, датчанина Андреаса Кристенсена, бразильца Рафиньи. Однако сообщается, что клуб хочет, чтобы Левандовски взял девятый номер, несмотря на то, что этот номер занят голландцем Мемфисом Депаем.

Руководство "Барселоны" хочет установить некоторую иерархию среди команды, которая будет формироваться по спортивному принципу (поэтому девятый номер предпочтительнее отдать Левандовски, а не Депаю).

Данное решение выгодно и с точки зрения коммерции, ведь футболки известных игроков с популярными номерами лучше продаются. Именно поэтому Фати получил 10-й номер после ухода Месси, а Педри - восьмой номер - после ухода Алвеса.

Видео встречи Левандовского в "Барселоне" появилось в Сети

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Метки:
Барселона Левандовски Роберт Футбольные трансферы

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