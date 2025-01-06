"Реал" отказался от звезды "Ливерпуля". Известны подробности

Будущее Вирджила ван Дейка продолжает привлекать внимание футбольной общественности, поскольку контракт 33-летнего защитника с "Ливерпулем" истекает по окончании сезона, сообщают Vesti.kz.

Как сообщает Relevo, агенты ван Дейка недавно обратились к "Реалу" с предложением о возможном переходе нидерландца в Мадрид предстоящим летом. Однако королевский клуб решил отказаться от этой идеи.

Теперь ван Дейк, по информации источников, находится на пороге продления соглашения с "Ливерпулем".

Напомним, что нидерландский защитник защищает цвета мерсисайдцев с 2018 года, перейдя из "Саутгемптона". В текущем сезоне он провел 25 матчей и отметился двумя голами, оставаясь ключевым игроком команды.