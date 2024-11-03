"Реал" отказался от "Золотого мяча" и УЕФА. Подробности

Боссы мадридского "Реала" приняли категоричное решение по "Золотому мячу", разорвав все отношения с организаторами престижной награды, передает Vesti.kz.

По информации Marca в клубе также исключили любые контакты с УЕФА, кроме организации матчей.

"Реал" принял такую позицию после неудачи нападающего команды бразильца Винисиуса Жуниора в голосовании "Золотого мяча".

Бразилец считался главным фаворитом, но по итогу премию получил полузащитник сборной Испании и "Манчестер Сити" Родри Эрнандес. Мадридский гранд заранее узнал итоги голосования и в полном составе бойкотировал торжественную церемонию в Париже.

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