Испания
Сегодня 10:18
 

"Реал" отказался от опытного игрока: названа причина

"Реал" в последние недели отклонил неожиданное предложение о трансфере Рубена Невеша, нынешнего игрока "Аль-Хиляля", который предлагал свои услуги как свободный агент с намерением вернуться в Европу, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

Предложение тщательно изучалось руководством мадридского клуба, однако было решено, что трансфер не вписывается в текущую спортивную стратегию.

Фокус на планировании

В "Реале" подчёркивают, что отказ не связан с качеством футболиста, а с долгосрочной стратегией. Клуб располагает стабильной основой и молодыми игроками, чьи перспективы соответствуют плану развития. Привлечение игрока с уже определённой ролью могло нарушить баланс команды.


Рубен Невеш ищет варианты в Европе

Со своей стороны, Рубен Невеш продолжит искать возможности для ухода из "Аль-Хиляля" и возвращения в европейский футбол. 

Решение отказать игроку подтверждает принцип "Реала": каждый трансфер должен решать конкретную задачу и соответствовать общей модели команды, независимо от репутации или опыта игрока. Даже предложения от известных футболистов не изменят план клуба, если спортивная целесообразность отсутствует.

28-летний Невеш представляет "Аль-Хиляль" с 2023 года. До этого он был игроком "Вулверхэмптона" и "Порту".

