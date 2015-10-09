"Реал" отказался от лидера сборной Испании

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри больше не входит в трансферные планы мадридского "Реала". , Мадридцы отказались от идеи приобретения 29-летнего испанца.

По информации El Nacional, решение связано с несколькими ключевыми факторами. Главными причинами называют высокую стоимость трансфера, возраст футболиста, а также его регулярные проблемы со здоровьем. Отмечается, что Родри до сих пор не смог полностью восстановиться после разрыва крестообразной связки, полученного в сентябре прошлого года, и пока не вышел на оптимальный уровень физической формы. Последствия этой серьёзной травмы продолжают сказываться на стабильности его выступлений.

Вместо Родри "Реал" переключил внимание на двух других кандидатов, рассматривая их как более перспективные варианты для усиления состава. В сферу интересов мадридского клуба вошли Адам Уортон из "Кристал Пэлас" и Кес Смит, выступающий за нидерландский "АЗ Алкмар". В "Реале" считают, что эти молодые футболисты способны усилить команду в долгосрочной перспективе.

