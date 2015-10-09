Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Англия
Сегодня 15:20
 

"Арсенал"и "Челси" хотят подписать форварда "Барселоны"

  Комментарии

Поделиться
"Арсенал"и "Челси" хотят подписать форварда "Барселоны" ©nstagram.com/marcusrashford

"Арсенал"и "Челси" внимательно наблюдают за ситуацией вокруг Маркуса Рашфорда, который принадлежит "Манчестер Юнайтед", но в текущем сезоне выступает за "Барселону" на правах аренды. 

Поделиться

"Арсенал"и "Челси" внимательно наблюдают за ситуацией вокруг Маркуса Рашфорда, который принадлежит "Манчестер Юнайтед", но в текущем сезоне выступает за "Барселону" на правах аренды. 

По данным Caught Offside, оба лондонских клуба рассматривают английского форварда как потенциальное усиление атаки. При этом "Барселона" сохраняет приоритет на выкуп игрока, однако "Арсенал" и "Челси" способны предложить более привлекательные финансовые условия "Юнайтед".

В сезоне 2025/26 Рашфорд провёл 19 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2026 года, а Transfermarkt оценивает футболиста в 40 млн евро.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 14 10 3 1 27-7 33
2 Манчестер Сити 14 9 1 4 32-16 28
3 Астон Вилла 14 8 3 3 20-14 27
4 Челси 14 7 3 4 25-15 24
5 Кристал Пэлас 14 6 5 3 18-11 23
6 Сандерленд 14 6 5 3 18-14 23
7 Брайтон энд Хов Альбион 14 6 4 4 24-20 22
8 Манчестер Юнайтед 14 6 4 4 22-21 22
9 Ливерпуль 14 7 1 6 21-21 22
10 Эвертон 14 6 3 5 15-17 21
11 Тоттенхэм Хотспур 14 5 4 5 23-18 19
12 Ньюкасл Юнайтед 14 5 4 5 19-18 19
13 Брентфорд 14 6 1 7 21-22 19
14 Борнмут 14 5 4 5 21-24 19
15 Фулхэм 14 5 2 7 19-22 17
16 Ноттингем Форест 14 4 3 7 14-22 15
17 Лидс Юнайтед 14 4 2 8 16-26 14
18 Вест Хэм Юнайтед 14 3 3 8 16-28 12
19 Бернли 14 3 1 10 15-28 10
20 Вулверхэмптон Уондерерс 14 0 2 12 7-29 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Неаполь   •   Регулярный чемпионат, мужчины
8 декабря 00:45   •   не начат
Наполи
Наполи
(Неаполь)
- : -
Ювентус
Ювентус
(Турин)
Кто победит в основное время?
Наполи
Ничья
Ювентус
Проголосовало 30 человек

Реклама

Живи спортом!