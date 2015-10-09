"Арсенал"и "Челси" хотят подписать форварда "Барселоны"

"Арсенал"и "Челси" внимательно наблюдают за ситуацией вокруг Маркуса Рашфорда, который принадлежит "Манчестер Юнайтед", но в текущем сезоне выступает за "Барселону" на правах аренды.

По данным Caught Offside, оба лондонских клуба рассматривают английского форварда как потенциальное усиление атаки. При этом "Барселона" сохраняет приоритет на выкуп игрока, однако "Арсенал" и "Челси" способны предложить более привлекательные финансовые условия "Юнайтед".

В сезоне 2025/26 Рашфорд провёл 19 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2026 года, а Transfermarkt оценивает футболиста в 40 млн евро.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!