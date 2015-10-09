Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Англия
Сегодня 13:40
 

"Ливерпуль" нашел усиление в Бундеслиге за 100 миллионов евро

  Комментарии

Поделиться
"Ливерпуль" нашел усиление в Бундеслиге за 100 миллионов евро ©instagram.com/diomandeyan77

"Ливерпуль" проявляет интерес к молодой звезде "РБ Лейпциг" Яну Дьоманде и рассматривает возможность его подписания в следующем году.

Поделиться

"Ливерпуль" проявляет интерес к молодой звезде "РБ Лейпциг" Яну Дьоманде и рассматривает возможность его подписания в следующем году.

Действующие чемпионы Премьер-лиги обратили внимание на 19-летнего ивуарийского вингера, который считается одним из наиболее перспективных молодых игроков Европы. "Ливерпуль" входит в число нескольких клубов, внимательно следящих за его прогрессом.

Кроме мерсисайдцев, за Дьоманде наблюдают "Тоттенхэм" и "Барселона", а в самом "Лейпциге" осведомлены о растущем интересе к своему талантливому форварду.

По данным источника, немецкий клуб оценил игрока в 100 миллионов евро и находится в выгодной переговорной позиции — контракт Дьоманде действует до лета 2030 года.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Реклама

Живи спортом!