"Ливерпуль" нашел усиление в Бундеслиге за 100 миллионов евро

"Ливерпуль" проявляет интерес к молодой звезде "РБ Лейпциг" Яну Дьоманде и рассматривает возможность его подписания в следующем году.

Действующие чемпионы Премьер-лиги обратили внимание на 19-летнего ивуарийского вингера, который считается одним из наиболее перспективных молодых игроков Европы. "Ливерпуль" входит в число нескольких клубов, внимательно следящих за его прогрессом.

Кроме мерсисайдцев, за Дьоманде наблюдают "Тоттенхэм" и "Барселона", а в самом "Лейпциге" осведомлены о растущем интересе к своему талантливому форварду.

По данным источника, немецкий клуб оценил игрока в 100 миллионов евро и находится в выгодной переговорной позиции — контракт Дьоманде действует до лета 2030 года.

