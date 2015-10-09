Игрока АПЛ дисквалифицировали на четыре матча за плевок в фаната

Полузащитник "Бернли" Ханнибал Межбри получил четырехматчевую дисквалификацию за инцидент с болельщиком "Лидса", в которого он плюнул после матча.

Эпизод произошёл 18 октября после победы "Бернли" над "Лидсом" (2:0) в 8-м туре АПЛ. Один из фанатов гостей заявил, что 22-летний хавбек плюнул в его сторону.

Ситуацию расследовали Футбольная ассоциация Англии (ФА) и полиция Ланкашира. По итогам разбирательства Межбри признал вину и получил наказание — дисквалификацию на четыре игры и штраф в размере 15 тысяч фунтов.

В текущем сезоне-2025/26 Межбри принял участие в 14 матчах во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!