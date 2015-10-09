Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Англия
Игрока АПЛ дисквалифицировали на четыре матча за плевок в фаната

Полузащитник "Бернли" Ханнибал Межбри получил четырехматчевую дисквалификацию за инцидент с болельщиком "Лидса", в которого он плюнул после матча.

Эпизод произошёл 18 октября после победы "Бернли" над "Лидсом" (2:0) в 8-м туре АПЛ. Один из фанатов гостей заявил, что 22-летний хавбек плюнул в его сторону.

Ситуацию расследовали Футбольная ассоциация Англии (ФА) и полиция Ланкашира. По итогам разбирательства Межбри признал вину и получил наказание — дисквалификацию на четыре игры и штраф в размере 15 тысяч фунтов.

В текущем сезоне-2025/26 Межбри принял участие в 14 матчах во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 14 10 3 1 27-7 33
2 Манчестер Сити 14 9 1 4 32-16 28
3 Астон Вилла 14 8 3 3 20-14 27
4 Челси 14 7 3 4 25-15 24
5 Кристал Пэлас 14 6 5 3 18-11 23
6 Сандерленд 14 6 5 3 18-14 23
7 Брайтон энд Хов Альбион 14 6 4 4 24-20 22
8 Манчестер Юнайтед 14 6 4 4 22-21 22
9 Ливерпуль 14 7 1 6 21-21 22
10 Эвертон 14 6 3 5 15-17 21
11 Тоттенхэм Хотспур 14 5 4 5 23-18 19
12 Ньюкасл Юнайтед 14 5 4 5 19-18 19
13 Брентфорд 14 6 1 7 21-22 19
14 Борнмут 14 5 4 5 21-24 19
15 Фулхэм 14 5 2 7 19-22 17
16 Ноттингем Форест 14 4 3 7 14-22 15
17 Лидс Юнайтед 14 4 2 8 16-26 14
18 Вест Хэм Юнайтед 14 3 3 8 16-28 12
19 Бернли 14 3 1 10 15-28 10
20 Вулверхэмптон Уондерерс 14 0 2 12 7-29 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →

