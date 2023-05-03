"Реал" определился с заменой Анчелотти

"Реал" определился с кандидатурой на замену главному тренеру Карло Анчелотти, сообщают Vesti.kz. Мадридский клуб рассматривает такой вариант на случай ухода итальянского специалиста в сборную Бразилии.

По информации Sport Bild, руководству "королевского клуба" интересен Хаби Алонсо, возглавляющий леверкузенский "Байер". Испанец впечатлил "Реал" тем, насколько быстро он смог привить немецкой команде свой футбол.

Также президенту мадридского клуба Флорентино Пересу нравится прогресс молодых футболистов под руководством Алонсо. Боссы "Реала" признают, что испанец выглядит уверенно даже под давлением и работает целенаправленно. "Алонсо никогда не пытался уходить от критики и уже обладает необходимым опытом для работы в большом клубе. Все это делает его приоритетным кандидатом на пост тренера "Реала", - пишет источник.

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Алонсо возглавил "Байер" в октябре 2022 года, когда команда занимала 17-е место в Бундеслиге. Под руководством испанца команда вернулась в борьбу за место в еврокубках на следующий сезон, а также вышла в полуфинал Лиги Европы.

В качестве игрока Алонсо выступал за "Реал" в 2009-2014 годах. Также он играл за "Реал Сосьедад", "Эйбар", "Ливерпуль" и "Баварию". Испанец завершил карьеру игрока в 2017 году.

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