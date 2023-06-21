"Реал" определился с трансферами этим летом

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 20:59
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Мадридский "Реал" не будет совершать новых трансферов этим летом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Согласно информации из источника As, "Реал" уже сформировал свой состав на сезон 2023/24, и трансфер Хоселу стал последним этим летом.

Однако планы мадридского клуба могут измениться, если на рынке произойдут значительные изменения или если появится непреодолимая возможность для трансфера, на которую невозможно отказаться.

"Реал" не намерен совершать расточительные траты и считает, что текущий состав невозможно усилить по разумной цене. Клуб рассматривает только те трансферы, которые не нарушат экономическое равновесие.

Если результаты в предсезонных матчах не будут ужасными и нет срочной необходимости в новых приобретениях, "Реал" обойдется без них.

Планом "Мадрида" является совершать одну крупную трансферную сделку в сезон. Этим летом таким игроком стал Джуд Беллингем. Дальнейшие крупные трансферы не планируются.

В следующем сезоне под руководством Карло Анчелотти команда будет использовать тактические схемы 4-4-2 и 4-3-3. В последней схеме в атаке играть будут Винисиус, Родриго и Хоселу.

В текущем летнем периоде "Реал" приобрел Джуда Беллингема, Франа Гарсию и вернул из аренды Браима Диаса из "Милана". Команду покинули Карим Бензема, Марко Асенсио, Эден Азар и Мариано Диас.

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Метки:
Реал Мадрид Футбольные трансферы

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