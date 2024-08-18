"Реал" определил судьбу Мбаппе

Новости спорта Футбол Испания
Вчера 23:23
©ФК "Реал"

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе выйдет в стартовом составе команды на матч 1-го тура испанской Примеры с "Мальоркой", передает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Игра пройдет на стадионе "Мальорка Сон Моих" в Пальма-де-Мальорке. В качестве главного арбитра встречи выступит Сесар Сото Градо.

При этом, мадридцы решили выпустить Киллиана в стартовом составе команды.

Напомним, недавно Мбаппе дебютировал за "Реал" в матче за Суперкубок УЕФА против "Аталанты", в котором испанский клуб одержал победу со счетом 2:0, а один из голов забил французский форвард.

Он подписал контракт на пять лет.

Метки:
Мбаппе Килиан Испания Реал Мадрид

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