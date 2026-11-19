Мадридский "Реал" объявил о подписании нового контракта с полузащитником сборной Франции Орельеном Тчуамени до 30 июня 2032 года, сообщают Vesti.kz.

"Реал" продлил контракт с Тчуамени

Прежнее соглашение 26-летнего футболиста было рассчитано до 2028 года. Новые условия сотрудничества стороны согласовали досрочно.

О заключении нового соглашения мадридцы сообщили на официальном сайте клуба.

"Реал" Мадрид и Орельен Чуамени договорились о продлении контракта с нашим игроком, который теперь связан с клубом до 30 июня 2032 года.

Орельен Тчуамени перешел в "Реал" Мадрид в 2022 году. За пять сезонов в составе нашей команды он провел 205 матчей и завоевал 8 титулов: 1 Лигу чемпионов, 2 Клубных чемпионата мира, 2 Суперкубка Европы, 1 чемпионат Испании, 1 Кубок Испании и 1 Суперкубок Испании.

Он является игроком сборной Франции, за которую провёл 50 матчей и выиграл Лигу наций 1 раз в 2021 году", - говорится в заявлении пресс-службы "Реала".