Полузащитник "Реала" Джуд Беллингем признан лучшим игроком мадридского клуба в октябре, передают Vesti.kz.

"Реал" объявил лучшего игрока октября

23-летний англичанин сыграл в пяти матчах во всех турнирах в октябре, в которых "Реал" одержал пять побед. В этих играх Беллингем отметился результативной передачей.

После 12 туров "Реал" с 30 очками занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей "Барселоны" на три очка. В следующем матче мадридцы 21 ноября сыграют с "Сельтой".

"Реал" решил судьбу Беллингема

По информации Sport.es, "Реал" продолжает работать над продлением контракта с Беллингемом до 2031 года.

23-летний хавбек начнёт зарабатывать 20-25 миллиона за сезон после продления контракта. На текущий момент оклад англичанина не превышает 15 миллионов.

Статистика и достижения Беллингема в "Реале"

Беллингем играет за "Реал" с лета 2023 года. За этот период он провёл 156 матчей во всех турнирах, где забил 51 гол и сделал 37 ассистов. В составе "сливочных" он завоевал пять трофеев, в том числе выиграл Ла Лигу и Лигу чемпионов.

Его контракт с "Реалом" рассчитан до лета 2029 года, а рыночная стоимость футболиста составляет 160 миллионов евро. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами.

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