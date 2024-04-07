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"Реал" нацелился на жемчужину аргентинского футбола

"Реал" нацелился на жемчужину аргентинского футбола
©instagram.com/franco.mastantuono

16-летний атакующий полузащитник "Ривер Плейт" Франко Мастантуоно интересен мадридскому "Реалу", передают Vesti.kz.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, "Реал" уже несколько раз отправлял своих скаутов следить за Мастантуоно, и в ближайшем будущем планирует сделать то же самое.

Также за жемчужиной "Ривер Плейта" следят скауты таких клубов, как "Пари Сен-Жермен" и "Челси". Новая сумма отступных за Франко составляет 45 миллионов евро.

Мастантуоно ранее привлекался в сборную Аргентины (U-17), а сейчас вызывается в национальную команду до 20 лет.

В марте "Ривер Плейт" продлил контракт с игроком до 31 декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 4 миллиона евро.

Мастантуоно побил рекорд Хавьера Савиолы, став самым юным автором гола в истории "Ривер Плейт" в возрасте 16 лет, 5 месяцев и 24 дней.

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Метки:
Реал Мадрид Футбол Ла Лига Футбольные трансферы Аргентина

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