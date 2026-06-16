"Реал" нашёл нового вратаря за 40 миллионов

Мадридский "Реал" начал работу над долгосрочным планом по замене основного голкипера - бельгийца Тибо Куртуа, передают Vesti.kz.

В клубе понимают, что бельгиец не сможет оставаться первым номером вечно, и рассматривают варианты на будущее.

По информации Madrid Zone со ссылкой на журналиста Мигеля Серрано, главным кандидатом на роль преемника Куртуа является вратарь английского "Брайтона" Барт Вербрюгген. Руководство «сливочных» внимательно следит за прогрессом 23-летнего нидерландца и может предпринять попытку его подписания уже следующим летом.

Сообщается, что интерес к Вербрюггену поддерживает и новый тренерский штаб мадридского клуба, который видит в голкипере одного из самых перспективных вратарей Европы.

Фото: Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

На данный момент контракт футболиста с "Брайтоном" действует до июня 2028 года, поэтому потенциальный трансфер может потребовать серьёзных финансовых вложений. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость нидерландского вратаря составляет 40 миллионов евро.

Напомним, сезон-2025/26 сложился для "Реала" неудачно: мадридцы впервые за несколько лет завершили кампанию без единого трофея. На этом фоне клуб уже начал подготовку к масштабному обновлению состава перед следующим сезоном.