"Реал" нашёл идеальную замену Куртуа за 40 миллионов

Мадридский "Реал" рассматривает голкипера английского "Брайтона" и сборной Нидерландов Барта Вербрюггена в качестве долгосрочной замены бельгийцу Тибо Куртуа, передают Vesti.kz.

Вербрюгген может перебраться в Мадрид

По информации Football Insider, 24-летний нидерландский вратарь входит в число главных трансферных целей "Реала" для усиления голкиперской позиции. В мадридском клубе видят в нём потенциальную замену Куртуа, контракт которого истекает в конце сезона-2026/2027.

Отмечается, что сам Вербрюгген положительно относится к перспективе перехода в испанский гранд и готов рассмотреть такое предложение, если оно поступит.

Вратарь впечатляет статистикой в АПЛ

В текущем сезоне Вербрюгген провёл девять матчей в английской премьер-лиге (АПЛ) и шесть раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. По этому показателю он делит первое место в чемпионате.

В прошлом сезоне нидерландец также продемонстрировал высокую эффективность, заняв третью строчку в АПЛ по количеству предотвращённых голов. Кроме того, летом он выступал за национальную сборную на чемпионате мира.

Барт Вербрюгген Фото: Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

"Брайтон" может продать голкипера уже следующим летом

Действующее соглашение Вербрюггена с "Брайтоном" рассчитано до лета 2028 года. Поэтому английский клуб уже следующим летом может оказаться перед выбором: продать вратаря или предложить ему новый контракт.

"Брайтон" привык к интересу со стороны ведущих европейских клубов и, как ожидается, не станет торопиться с принятием решения.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего голкипера составляет 40 миллионов евро.

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