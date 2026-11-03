Испания
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"Реал" нашёл идеальную замену Куртуа за 40 миллионов

Тибо Куртуа. Фото: ©Depositphotos/Musiu0

Мадридский "Реал" рассматривает голкипера английского "Брайтона" и сборной Нидерландов Барта Вербрюггена в качестве долгосрочной замены бельгийцу Тибо Куртуа, передают Vesti.kz.

Вербрюгген может перебраться в Мадрид

По информации Football Insider, 24-летний нидерландский вратарь входит в число главных трансферных целей "Реала" для усиления голкиперской позиции. В мадридском клубе видят в нём потенциальную замену Куртуа, контракт которого истекает в конце сезона-2026/2027.

Отмечается, что сам Вербрюгген положительно относится к перспективе перехода в испанский гранд и готов рассмотреть такое предложение, если оно поступит.

Вратарь впечатляет статистикой в АПЛ

В текущем сезоне Вербрюгген провёл девять матчей в английской премьер-лиге (АПЛ) и шесть раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. По этому показателю он делит первое место в чемпионате.

В прошлом сезоне нидерландец также продемонстрировал высокую эффективность, заняв третью строчку в АПЛ по количеству предотвращённых голов. Кроме того, летом он выступал за национальную сборную на чемпионате мира.

Барт Вербрюгген Фото: Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

"Брайтон" может продать голкипера уже следующим летом

Действующее соглашение Вербрюггена с "Брайтоном" рассчитано до лета 2028 года. Поэтому английский клуб уже следующим летом может оказаться перед выбором: продать вратаря или предложить ему новый контракт.

"Брайтон" привык к интересу со стороны ведущих европейских клубов и, как ожидается, не станет торопиться с принятием решения.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего голкипера составляет 40 миллионов евро.

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 11 10 0 1 46-12 30
2 Атлетико М 11 9 1 1 22-8 28
3 Реал М 11 9 0 2 28-10 27
4 Бетис 11 7 2 2 18-15 23
5 Реал Сосьедад 11 6 1 4 20-20 19
6 Севилья 11 5 2 4 17-19 17
7 Атлетик 10 4 3 3 14-10 15
8 Депортиво 11 3 5 3 15-14 14
9 Алавес 11 3 3 5 15-17 12
10 Райо Вальекано 10 3 3 4 15-20 12
11 Сельта 11 2 6 3 10-10 12
12 Хетафе 11 3 3 5 8-16 12
13 Вильярреал 11 3 3 5 15-15 12
14 Эспаньол 11 3 2 6 13-14 11
15 Осасуна 11 3 2 6 11-22 11
16 Расинг 11 3 2 6 15-29 11
17 Леванте 11 2 4 5 16-21 10
18 Эльче 11 2 4 5 14-18 10
19 Валенсия 11 2 3 6 8-17 9
20 Малага 11 0 5 6 8-21 5

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