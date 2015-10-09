"Реал" нашёл 17-летнего таланта и готов заплатить 40 миллионов евро

"Реал" нацелен на одного из самых перспективных молодых защитников Европы — Онеста Аанора из "Аталанты". Клуб готов заплатить за 17-летнего игрока 40 миллионов евро, чтобы обеспечить долгосрочное усиление обороны, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.
Усиление защиты с прицелом на будущее
Руководство "Реала" планирует укрепление обороны постепенно, привлекая молодых игроков, которые смогут развиваться в клубе без давления немедленного результата.
Онест Аанор уже привлёк внимание своей зрелостью на поле, физической мощью, скоростью на перехватах и высоким тактическим чутьём, что позволяет ему уверенно играть в сложных матчах.
Аанор впечатляет результатами и потенциалом
В "Аталанте" Онест зарекомендовал себя как одно из ярких открытий чемпионата Италии. Он уверен в игре на втором этаже, надёжен при обороне на открытом пространстве и демонстрирует спокойствие, необычное для молодого футболиста.
Эти качества сделали его приоритетной целью "Реала" и объясняют готовность клуба инвестировать 40 миллионов евро.
Трансфер с долгосрочной стратегией
"Реал" рассматривает Аанора не как срочное решение проблем обороны, а как инвестицию в будущее. Планируется постепенная интеграция игрока, чтобы он адаптировался к требованиям клуба и мог раскрыть весь свой потенциал.
"Аталанта" и рынок молодых защитников
"Аталанта" оценивает Аанора высоко: его успехи привлекли внимание многих крупных клубов. Сумма 40 миллионов евро отражает потенциал игрока и позицию клуба в переговорах.
Рынок молодых защитников находится в постоянной инфляции, поэтому "Реал" стремится завершить трансфер своевременно, чтобы избежать удорожания сделки в будущем.
Стратегическая ставка "Реала" на будущее
Инвестиция в такого игрока — это часть стратегии "Реала": опережать рынок и обеспечивать долгосрочное развитие команды. Трансфер Аанора подтверждает стремление клуба строить сильную оборону с талантливыми игроками, которые могут оставить след в истории клуба.
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама