"Реал" нашел замену претенденту на "Золотой мяч"

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 16:23
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Мадридский "Реал" судя по всему завершил свою трансферную кампанию этим летом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Главный тренер Карло Анчелотти недавно подтвердил, что состав команды уже полностью укомплектован. Однако руководство клуба уже думает о будущем.

По информации портала TodoFichajes, мадридцы ищут замену для ветерана Дани Карвахаля на правом фланге обороны. По данным источника, "Реал" проявляет интерес к Дензелу Дюмфрису из "Интера".

Контракт нидерландского защитника истекает в июне 2025 года, что делает 28-летнего футболиста отличным претендентом на роль будущего ключевого игрока "сливочных".

Ранее Карвахаля называли претендентом на "Золотой мяч". Сам футболист также оценил свои шансы на награду.

32-летний футболист стал чемпионом Европы, а вместе с "Реалом" выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов. В рейтинге соискателей на награду от портала Goal Карвахаль располагался на четвертом месте.

Метки:
Реал Мадрид Испания Футбол

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