"Реал" нашел усиление в "Шахтере"

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Новости спорта Футбол Испания
Вчера 18:40

Защитник донецкого "Шахтера" Винисиус Тобиас перешел в мадридский "Реал", сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации пресс-службы "горняков", игрок арендован до конца сезона-2022/23 с правом выкупа. Причем выкупить его "сливочные" смогут за 18 миллионов евро. Именно такую сумму озвучивают в Испании.

18-летний бразилец присоединился к "Шахтеру" в январе и провел сборы с украинской командой, однако не успел дебютировать в официальных матчах.

Transfermarkt оценивает текущую стоимость игрока в три миллиона евро.

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Метки:
Реал Мадрид Футбольные трансферы Шахтер Донецк


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