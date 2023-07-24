"Реал" нашел деньги на трансфер Мбаппе

Нападающий французского "Пари Сен-Жермена" Килиан Мбаппе в ближайшее время может перейти в мадридский "Реал", сообщают Vesti.kz.
По информации Madrid Xtra, "королевский клуб" нашел средства для осуществления трансфера французского форварда. Отмечается, что сделку могут закрыть в первую неделю августа. Сообщалось, что ПСЖ готов продать Мбаппе за 200 миллионов евро.
"Реал" заработает миллиард на трансфере Мбаппе. Подробности
Ранее ПСЖ исключил Мбаппе из состава на предсезонный сбор в Японии, поскольку считает, что у форварда, контракт которого истекает в июне 2024 года, есть тайное соглашение с "Реалом".
По информации СМИ, форвард выставлен на трансфер. Интерес к футболисту проявляют также "Аль-Хиляль", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Ливерпуль" и "Челси".
ПСЖ придумал неожиданное наказание для Мбаппе
В прошлом сезоне Мбаппе принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 41 гол и 10 результативных передач.
Мбаппе стал игроком ПСЖ летом 2017 года, перейдя из "Монако". В составе парижан он пять раз побеждал в чемпионате Франции и трижды выигрывал Кубок страны.
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