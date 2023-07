Килиан Мбаппе выставлен на трансфер

Известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо заявил о том, что ПСЖ выставил звездного форварда Килиана Мбаппе на трансфер, передает корреспондент Vesti.kz.

"Поймите, ПСЖ рассматривает возможность продажи Мбаппе с сегодняшнего дня. Клуб понимает, что Мбаппе хочет уйти бесплатно в 2024 году. Однако он еще ничего не сообщил, несмотря на публичное заявление Аль Хелаифи. При этом ПСЖ решил исключить Килиана из состава на японское турне", - написал в своем твиттере Романо.

Understand PSG consider Mbappé FOR SALE starting from today. ⚠️ #Mbappé



Paris Saint-Germain feel Kylian Mbappé wants to leave for free in 2024 — he did not communicate anything yet despite Al Khelaifi’s public statement.



PSG decided to EXCLUDE Kylian from Japan tournée. pic.twitter.com/kWvcu1AOzx