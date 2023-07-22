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Останется в Европе, но без ЛЧ? Стал известен претендент на покупку Мбаппе

Останется в Европе, но без ЛЧ? Стал известен претендент на покупку Мбаппе
©ФК ПСЖ

Лондонский "Челси" может подписать контракт с французским нападающим ПСЖ Килианом Мбаппе. Этой информацией поделился журналист RMC Sport Фабрис Хокинс, передают Vesti.kz.

Отмечается, что "Челси", проваливший прошлый сезон АПЛ (12-е место), изучает возможность покупки 24-летней звезды. В предстоящем сезоне лондонский клуб не сыграет в еврокубках.

Отметим, что ранее ПСЖ исключил Мбаппе из заявки на предсезонное турне. Контракт футболиста, забившего 41 гол в 43 матчах прошлого сезона за парижан, действует до лета следующего года.

Килиан не собирается продлевать соглашение, поэтому в ПСЖ решили продать его сейчас, дабы не отпустить бесплатно следующим летом.

 

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Метки:
Футбол АПЛ Лига чемпионов Челси Мбаппе Килиан Франция

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