"Реал" начал поиски нового главного тренера: названы три кандидата

После ухода Хаби Алонсо и временного назначения Альваро Арбелоа руководство "Реала" запустило стратегический процесс поиска нового главного тренера на лето, передают Vesti.kz.

Как сообщает Fichajes, президент "сливочных" Флорентино Перес хочет сделать продуманный ход, который вернёт команде стабильность, чёткий тактический вектор и авторитет в раздевалке.

Клуб внимательно анализирует рынок и рассматривает специалистов с разным стилем.

Фаворит Переса на пост тренера "Реала"

Главным фаворитом в этом списке считается Юрген Клопп. Немецкий специалист давно вызывает симпатию у Переса благодаря своему интенсивному стилю, энергичному футболу и умению заражать команду эмоциями. Его тактики могли бы идеально подойти нынешнему составу "Реала", насыщенному молодыми и физически мощными игроками.

Тренер из Италии

Второй кандидат - Антонио Конте. Итальянец рассматривается как антипод эмоционального Клоппа. Его козыри - дисциплина, строгая структура и надёжная оборона.

На фоне проблем с самоотдачей и организацией игры именно такой тренер может, по мнению руководства, "встряхнуть" раздевалку. Несмотря на работу в "Наполи", в Мадриде уверены, что при серьёзном предложении Конте может согласиться.

Ещё один претендент на "Реал"

Третья опция - Энцо Мареска. Его имя привлекает руководство свежестью идей и современным позиционным футболом. Несмотря на недавний уход из "Челси", Мареска успел выиграть Лигу конференций и клубный чемпионат мира-2025, что добавило веса его кандидатуре.

В "Реале" видят в нём тренера, способного выстроить более контролируемую и структурированную игру с мячом.

Судьба следующего главного тренера "Реала" во многом будет решаться по ходу ближайших месяцев - всё зависит от работы Арбелоа.

