"Реал" начал переговоры с новым форвардом за 220 миллионов

Мадридский "Реал" начал переговоры с представителями нападающего английского "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинга Холанда о возможном переходе футболиста, передают Vesti.kz."Реал" ведёт переговоры с Холандом
По информации indykaila News, стороны уже обсуждают потенциальную сделку, однако подробности переговоров пока не раскрываются.
Ранее сообщалось, что президент 15-кратных победителей Лиги чемпионов Флорентино Перес уверен в возможности подписания норвежского форварда после завершения нынешнего сезона.
Статистика Холанда в текущем сезоне
26-летний нападающий выступает за "Манчестер Сити" с 2022 года, когда перебрался из дортмундской "Боруссии" за 60 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Холанд провёл 14 матчей во всех турнирах и забил 14 голов. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость норвежца в 220 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Эрлинг Холанд разочаровался в "Ман Сити" и может уйти в новый клуб.