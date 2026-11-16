"Реал" начал переговоры с новым форвардом за 220 миллионов

Мадридский "Реал" начал переговоры с представителями нападающего английского "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинга Холанда о возможном переходе футболиста, передают Vesti.kz.

"Реал" ведёт переговоры с Холандом

По информации indykaila News, стороны уже обсуждают потенциальную сделку, однако подробности переговоров пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что президент 15-кратных победителей Лиги чемпионов Флорентино Перес уверен в возможности подписания норвежского форварда после завершения нынешнего сезона.

Эрлинг Холанд Фото: Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Статистика Холанда в текущем сезоне

26-летний нападающий выступает за "Манчестер Сити" с 2022 года, когда перебрался из дортмундской "Боруссии" за 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Холанд провёл 14 матчей во всех турнирах и забил 14 голов. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость норвежца в 220 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Эрлинг Холанд разочаровался в "Ман Сити" и может уйти в новый клуб.