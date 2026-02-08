"Реал" начал переговоры по трансферу звезды Кубка Африки

Английский "Борнмут" проявляет серьёзный интерес к марокканскому полузащитнику мадридского "Реала" Браиму Диасу, передают Vesti.kz.

По информации Fichajes, "вишни" уже направили "сливочным" предложение в размере 40 миллионов евро за 26-летнего футболиста.

В стане мадридцев не торопятся закрывать сделку, однако клуб открыт к переговорам. Руководство считает, что текущая ситуация на трансферном рынке создаёт выгодные возможности, а продажа Диаса за сумму около 40 миллионов евро может стать финансово оправданным и прибыльным решением.

Особую ценность футболист приобрёл после выдающегося выступления на Кубке африканских наций-2026, где Браим Диас стал настоящим лидером сборной Марокко и довёл национальную команду до финала турнира. Полузащитник стал главной звездой соревнований, забив пять голов в семи матчах и став лучшим бомбардиром турнира.



Он также установил рекорд, отличившись в пяти матчах подряд. В финале против Сенегала Диас не реализовал пенальти, а после поражения со счётом 0:1 публично извинился перед болельщиками за упущенный титул для Марокко.

Что касается клубного уровня, в текущем сезоне Браим Диас провёл за "Реал" 21 матч, отметившись одним голом и четырьмя результативными передачами.

Отмечается, что решение окончательное о трансфере руководство "королевского клуба" примет в ближайшее время.