"Реал" может потерять суперзвезду из-за трансфера Мбаппе

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 10:47
©instagram.com/k.mbappe

"Манчестер Юнайтед" - один из трех клубов, желающих подписать суперзвезду мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора, передают Vesti.kz.

По информации Fichajes, продажа Винисиуса может способствовать подписанию контракта с форвардом "Пари Сен-Жермена" Килианом Мбаппе, у которого в конце сезона истекает соглашение с парижанами.

Утверждается, что это будет "тактический ход" со стороны президента испанского клуба Флорентино Переса из-за "экономической сложности операции" по выводу капитана сборной Франции из ПСЖ.

Отмечается, что продажа Винисиуса "может обеспечить необходимые ресурсы для подписания контракта с Мбаппе".

На Мбаппе также претендуют "Манчестер Сити" и ПСЖ.

23-летний Винисиус Жуниор выступает за "Реал" с 2018 года, до этого он был игроком "Фламенго". Его соглашение с мадридцами действует до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 150 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ла Лиги бразилец провел 11 матчей, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

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