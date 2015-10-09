Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
"Реал" перед матчем с "Кайратом" продлил контракт со своим талантом: отступные 150 миллионов евро

Центральный защитник мадридского "Реала" Хоан Мартинес подписал новый долгосрочный контракт с клубом, сообщают Vesti.kz со ссылкой на AS.

Соглашение рассчитано до 2029 года, тогда как прежний договор истекал летом 2026-го. В контракт включена внушительная сумма отступных - 150 миллионов евро.

18-летний футболист считается одним из перспективных воспитанников академии "Реала", однако пока не провёл ни одной минуты за основную команду. В этом сезоне он выходил на поле за резервный и юношеский составы мадридцев.

"Я продолжаю укреплять связь с лучшим клубом мира. Поддержка, которую я получил от клуба и болельщиков в последнее время, - это то, что я всегда буду носить с собой", - заявил Мартинес в своих социальных сетях.

Совсем недавно Мартинес завершил восстановление после серьёзной травмы - разрыва крестообразной связки, из-за которой долгое время оставался вне игры.

Напомним, 30 сентября "Реал" сыграет в Алматы с "Кайратом" в рамках общего этапа Лиги чемпионов.

