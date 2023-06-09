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Новости спорта Футбол Испания
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"Реал" купил своего воспитанника

"Реал" купил своего воспитанника
©realmadrid.com

Мадридский "Реал" объявил о переходе 23-летнего защитника "Райо Вальекано" Франа Гарсии. Соглашение рассчитано на четыре года, сообщают Vesti.kz.

По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 5 миллионов евро.

Гарсия - воспитанник "Реала". После семи сезонов в молодежной академии мадридского клуба он перешел в "Райо Вальекано" в 2020 году.

В минувшем сезоне Ла Лиги он провел 38 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста, тогда как "Райо Вальекано" финишировал на 11-м месте из 20. "Сливочные", как известно, стали вторыми в турнирной таблице.

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Метки:
Реал Мадрид Ла Лига

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