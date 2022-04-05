"Реал" хочет переманить защитника "Шахтера"

Защитник Винисиус Тобиас, перешедший из донецкого "Шахтера" в мадридский "Реал" на правах аренды, согласовал предварительный пятилетний контракт, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

Арендное соглашение 18-летнего Тобиаса рассчитано до конца сезона-2022/23 и включает право последующего выкупа. Стоимость игрока оценивается в 17-18 миллионов евро. Бразильский защитник присоединился к "Шахтеру" в январе, провел сборы с командой, но дебютировать не успел.

Ранее ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине разрешили иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостановить контракты с российскими и украинскими клубами и подписывать соглашения сроком до 30 июня с зарубежными командами.

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