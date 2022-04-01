"Реал" нашел усиление в "Шахтере"

Защитник донецкого "Шахтера" Винисиус Тобиас перешел в мадридский "Реал", сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации пресс-службы "горняков", игрок арендован до конца сезона-2022/23 с правом выкупа. Причем выкупить его "сливочные" смогут за 18 миллионов евро. Именно такую сумму озвучивают в Испании.

18-летний бразилец присоединился к "Шахтеру" в январе и провел сборы с украинской командой, однако не успел дебютировать в официальных матчах.

Transfermarkt оценивает текущую стоимость игрока в три миллиона евро.