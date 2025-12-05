"Реал" готовит предложение на 150 миллионов за звёздного игрока ПСЖ

"Реал" уже начал формировать команду под следующий сезон и наметил главный трансферный приоритет — 21-летнего полузащитника ПСЖ Жоау Невеша. Клуб готовит предложение в 150 миллионов евро, рассчитывая укрепить центр поля и вернуть контроль в ключевой зоне, передают Vesti.kz.

По данным Fichajes.net, Флорентино Перес и Хаби Алонсо согласовали план по глубокой перестройке средней линии. В случае ухода Эдуарду Камавинги или Родриго мадридцы смогут освободить бюджет для крупного вложения.

Ставка на дуэт с Тчуамени

В "Реале" считают Невеша идеальной парой для Орельена Тчуамени в системе с двумя опорниками. Клуб уверен, что проект Алонсо и роль в стартовом составе могут привлечь португальца. Предложение в 150 миллионов должно убедить ПСЖ хотя бы сесть за стол переговоров, хотя парижане не намерены отпускать ключевого игрока без борьбы.

У Невеша стабильное место в составе ПСЖ и контракт до 2029 года. Несмотря на рыночную стоимость около 40 миллионов евро, мадридцы готовы сильно переплатить за талант и потенциал.





ПСЖ перед сложным выбором

Парижский клуб понимает ценность полузащитника и ждёт только "серьёзные" предложения. Сумма в 150 миллионов евро может оказаться выше внутренних ожиданий ПСЖ, но в клубе всё равно готовы упереться, считая Невеша одной из главных молодых звёзд Европы.

Для "Реала" такой трансфер связан с рисками — от нагрузки на финансовый фэйр-плей до возможных изменений в зарплатной структуре. Если Невеш перейдёт, ему придётся сразу оправдывать инвестицию.

Европейская конкуренция и борьба за трансфер

Интерес к португальцу проявляют и другие топ-клубы Европы, что добавляет давления на переговоры. Тем не менее мадридцы уже активировали свой план, и именно ПСЖ теперь должен решить, готов ли он обсуждать одну из самых громких сделок будущего лета.