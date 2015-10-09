Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 17:32
 

"Реал" готовит крупный трансфер в январе: кого подпишет клуб

  Комментарии

Поделиться
"Реал" готовит крупный трансфер в январе: кого подпишет клуб ©ФК "Реал"

Защитник "Тоттенхэма" Микки ван де Вен попал в список приоритетов "Реала" за несколько недель до открытия зимнего трансферного окна, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

Поделиться

Защитник "Тоттенхэма" Микки ван де Вен попал в список приоритетов "Реала" за несколько недель до открытия зимнего трансферного окна, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

Мадридский клуб, обычно не склонный к крупным трансферам в январе, рассматривает на этот раз исключение, чтобы укрепить оборону, которая вызывает всё больше вопросов в текущем сезоне и в ближайшем будущем.

Полная поддержка руководства и тренера

Спортивное руководство клуба и главный тренер Хаби Алонсо полностью согласны: оборонительная линия нуждается в усилении, особенно на фоне ухода Давида Алабы и неопределённости с будущим Антонио Рюдигера.

Нетипичная зима для "Реала"

Зимнее трансферное окно станет нетипичным для "Реала". Уход Эндрика в "Лион" и временное отсутствие Браима Диаса из-за Кубка Африки сократили атакующие опции, но внимание полностью сосредоточено на обороне.


Почему Ван де Вен — идеальный вариант

Микки ван де Вен идеально подходит под модель Хаби Алонсо. Голландский защитник левша, быстр в отборе и умеет играть мячом, что крайне важно для команды, которая доминирует на поле. Физическая мощь и способность перекрывать длинные пространства делают его ценным приобретением. Кроме того, Ван де Вен стабильно играет за клуб и сборную Нидерландов, несмотря на свои 24 года.

Сумма трансфера и перспективы

По информации СМИ, трансфер может обойтись "Реалу" в 50 миллионов евро — сумма считается оправданной за игрока его уровня, с учётом потенциала для дальнейшего роста. Сделка позволит клубу сразу усилить оборону и подготовиться к будущим сезонам, избегая спешки летом.

Следующие недели будут решающими: если "Тоттенхэм" согласится на переговоры, а игрок положительно оценит переход в Ла Лигу, "Реал" может активировать трансфер до конца января.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 16 11 3 2 30-10 36
2 Манчестер Сити 16 11 1 4 38-16 34
3 Астон Вилла 16 10 3 3 25-17 33
4 Челси 16 8 4 4 27-15 28
5 Кристал Пэлас 16 7 5 4 20-15 26
6 Манчестер Юнайтед 16 7 5 4 30-26 26
7 Ливерпуль 16 8 2 6 26-24 26
8 Сандерленд 16 7 5 4 19-17 26
9 Эвертон 16 7 3 6 18-19 24
10 Брайтон энд Хов Альбион 16 6 5 5 25-23 23
11 Тоттенхэм Хотспур 16 6 4 6 25-21 22
12 Ньюкасл Юнайтед 16 6 4 6 21-20 22
13 Борнмут 16 5 6 5 25-28 21
14 Фулхэм 16 6 2 8 23-26 20
15 Брентфорд 16 6 2 8 22-25 20
16 Ноттингем Форест 16 5 3 8 17-25 18
17 Лидс Юнайтед 16 4 4 8 20-30 16
18 Вест Хэм Юнайтед 16 3 4 9 19-32 13
19 Бернли 16 3 1 12 18-33 10
20 Вулверхэмптон Уондерерс 16 0 2 14 9-35 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 17 14 1 2 49-20 43
2 Реал М 17 12 3 2 34-16 39
3 Вильярреал 15 11 2 2 31-13 35
4 Атлетико М 17 10 4 3 30-16 34
5 Эспаньол 16 9 3 4 20-16 30
6 Бетис 16 6 7 3 25-19 25
7 Атлетик 17 7 2 8 15-22 23
8 Сельта 16 5 7 4 20-19 22
9 Хетафе 16 6 2 8 13-18 20
10 Севилья 16 6 2 8 24-24 20
11 Эльче 16 4 7 5 19-20 19
12 Райо Вальекано 16 4 6 6 13-16 18
13 Мальорка 17 4 6 7 19-24 18
14 Алавес 16 5 3 8 14-17 18
15 Валенсия 17 3 7 7 16-26 16
16 Реал Сосьедад 16 4 4 8 20-24 16
17 Осасуна 16 4 3 9 14-20 15
18 Жирона 16 3 6 7 15-30 15
19 Реал Овьедо 16 2 4 10 7-26 10
20 Леванте 15 2 3 10 16-28 9

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   Регулярный чемпионат, мужчины
21 декабря 01:00   •   не начат
Реал М
Реал М
(Мадрид)
- : -
Севилья
Севилья
(Севилья)
Кто победит в основное время?
Реал М
Ничья
Севилья
Проголосовало 38 человек

Реклама

Живи спортом!