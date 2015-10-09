"Реал" готовит крупный трансфер в январе: кого подпишет клуб

Защитник "Тоттенхэма" Микки ван де Вен попал в список приоритетов "Реала" за несколько недель до открытия зимнего трансферного окна, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

Мадридский клуб, обычно не склонный к крупным трансферам в январе, рассматривает на этот раз исключение, чтобы укрепить оборону, которая вызывает всё больше вопросов в текущем сезоне и в ближайшем будущем.

Полная поддержка руководства и тренера

Спортивное руководство клуба и главный тренер Хаби Алонсо полностью согласны: оборонительная линия нуждается в усилении, особенно на фоне ухода Давида Алабы и неопределённости с будущим Антонио Рюдигера.

Нетипичная зима для "Реала"

Зимнее трансферное окно станет нетипичным для "Реала". Уход Эндрика в "Лион" и временное отсутствие Браима Диаса из-за Кубка Африки сократили атакующие опции, но внимание полностью сосредоточено на обороне.

Почему Ван де Вен — идеальный вариант

Микки ван де Вен идеально подходит под модель Хаби Алонсо. Голландский защитник левша, быстр в отборе и умеет играть мячом, что крайне важно для команды, которая доминирует на поле. Физическая мощь и способность перекрывать длинные пространства делают его ценным приобретением. Кроме того, Ван де Вен стабильно играет за клуб и сборную Нидерландов, несмотря на свои 24 года.

Сумма трансфера и перспективы

По информации СМИ, трансфер может обойтись "Реалу" в 50 миллионов евро — сумма считается оправданной за игрока его уровня, с учётом потенциала для дальнейшего роста. Сделка позволит клубу сразу усилить оборону и подготовиться к будущим сезонам, избегая спешки летом.

Следующие недели будут решающими: если "Тоттенхэм" согласится на переговоры, а игрок положительно оценит переход в Ла Лигу, "Реал" может активировать трансфер до конца января.

