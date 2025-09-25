"Реал" готов продать Винисиуса: топ-4 клуба АПЛ выстроились в очередь

Будущее Винисиуса Жуниора в "Реале" снова оказалось под вопросом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Испанские и английские СМИ сообщают, что мадридский клуб готов рассмотреть продажу бразильца летом 2026 года, если стороны так и не договорятся о новом контракте.

По данным TBR Football, интерес к 25-летнему вингеру проявляют сразу несколько грандов АПЛ. "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" уже вступили в контакт с представителями игрока, изучая возможность громкого трансфера.

Срок нынешнего соглашения Винисиуса с "королевским" клубом истекает только в 2027 году, а Transfermarkt оценивает его стоимость в 170 миллионов евро.