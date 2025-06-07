"Реал" готов презентовать новый трансфер

"Реал" завершил трансфер 17-летнего аргентинского таланта Франко Мастантуоно из "Ривер Плейт", передают Vesti.kz.

Мадридский "Реал" достиг договоренности о переходе юного атакующего полузащитника "Ривер Плейт" Франко Мастантуоно. Как сообщает известный инсайдер Николо Скира, официальный анонс сделки ожидается уже на следующей неделе.

По данным источника, сумма трансфера составит 45 миллионов евро и будет выплачена в три этапа. Стороны согласовали долгосрочный контракт — соглашение между "Реалом" и футболистом рассчитано до 2031 года.

Мастантуоно является воспитанником аргентинского клуба и с 2019 года выступал за молодежные команды "Ривера". С начала 2024 года он начал регулярно играть за основную команду. За это время юный полузащитник провел 61 матч, забил 10 голов и отдал 7 результативных передач. Действующий контракт футболиста с аргентинским клубом истекает в декабре 2026 года.