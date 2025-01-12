"Реал" - "Барселона". Стали известны составы команд на эль-класико

Мадридский "Реал" и Каталонская "Барселона" назвали состав на финал Суперкубка Испании, сообщают Vesti.kz.

Эль-класико состоится в Джидде (Саудовская Аравия) на стадионе "Король Абдалла Спортс Сити". Матч начнется в 00:00. Игру в прямом эфире покажет Sport+ Qazaqstan, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

В 1/2 финала "Барселона" прошла "Атлетик" (2:0), а "Реал" разгромил "Мальорку" (3:0).

"Реал": Куртуа, Васкес, Менди, Рюдигер, Беллингем, Вальверде, Камавинга, Тчуамени, Винисиус, Мбаппе, Родриго.

"Барселона": Щенсны, Бальде, Кубарси, Кунде, Мартинес, Гави, Касадо, Педри, Левандовски, Рафинья, Ямаль.



Соперники провели между собой 258 матчей, преимущество у "Реала": 106 побед, 101 поражение и 51 ничейный результат.

"Барселона" 14 раз выигрывала Суперкубок Испании, "Реал" - 13.

В текущем сезоне "Барселона" разгромила "Реал" в Мадриде со счетом 4:0, случилось это в рамках 11-го тура Ла Лиги.

"Барселона" забивала "Реалу" хотя бы гол в четырех последних матчах.

Из 14 последних эль-класико только в одном было забито менее трех мячей.