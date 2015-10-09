Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 20:21
 

"Реал" и "Атлетико" забили 4 гола в первом тайме мадридского дерби

  Комментарии

Поделиться
"Реал" и "Атлетико" забили 4 гола в первом тайме мадридского дерби ©x.com/realmadrid

"Атлетико" и "Реал" совместными усилиями забили четыре гола в матче седьмого тура Ла Лиги, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

"Атлетико" и "Реал" совместными усилиями забили четыре гола в матче седьмого тура Ла Лиги, сообщают Vesti.kz.

По итогам первого тайма мадридского дерби на стадионе "Сивитас Метрополитано" счет 2:2.

Счёт открыл Робен Ле Норман, но почти сразу ответил Килиан Мбаппе. Затем Арда Гюлер вывел "Реал" вперёд, однако Александер Сёрлот восстановил равновесие.

Отдельным эпизодом стал момент с голом Клемана Ленгле - защитник "Атлетико" отправил мяч в ворота рукой. Арбитр отменил взятие только после подсказки VAR.

Отметим, что "Реал" после матча с "Атлетико" отправится в Казахстан на матч общего этапа Лиги чемпионов против "Кайрата". Игра второго тура пройдет 30 сентября в Алматы.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 6 6 0 0 14-3 18
2 Барселона 6 5 1 0 19-4 16
3 Вильярреал 6 4 1 1 12-5 13
4 Эспаньол 7 3 3 1 10-9 12
5 Хетафе 7 3 2 2 8-9 11
6 Атлетик 6 3 1 2 7-7 10
7 Эльче 6 2 4 0 8-5 10
8 Бетис 6 2 3 1 9-7 9
9 Атлетико М 6 2 3 1 9-7 9
10 Валенсия 6 2 2 2 8-10 8
11 Алавес 6 2 2 2 6-6 8
12 Севилья 6 2 1 3 10-10 7
13 Осасуна 6 2 1 3 5-5 7
14 Сельта 6 0 5 1 5-7 5
15 Райо Вальекано 6 1 2 3 7-9 5
16 Леванте 7 1 2 4 11-14 5
17 Реал Сосьедад 6 1 2 3 6-9 5
18 Жирона 7 0 3 4 3-16 3
19 Реал Овьедо 6 1 0 5 2-11 3
20 Мальорка 6 0 2 4 5-11 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Милан   •   Регулярный чемпионат, мужчины
28 сентября 23:45   •   не начат
Милан
Милан
(Милан)
- : -
Наполи
Наполи
(Неаполь)
Кто победит в основное время?
Милан
Ничья
Наполи
Проголосовало 24 человек

Реклама

Живи спортом!