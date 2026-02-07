Мадридский "Реал" вновь включился в гонку за защитника "Ливерпуля" Ибраима Конате, сообщают Vesti.kz.

Контракт французского центрбека с английским клубом истекает уже летом, и в столице Испании снова рассматривают вариант с его подписанием. Об этом в эфире Radio Marca рассказал инсайдер Маттео Моретто.

По его словам, еще в конце прошлого года "Королевский клуб" отказался от идеи заполучить Конате в статусе свободного агента. Тогда мадридцев смутили финансовые запросы игрока, а также его нестабильная форма в первой половине сезона. Однако сейчас "Реал" вернулся к кандидатуре француза и снова держит ее на контроле.

Как отмечает источник, летом "сливочные" намерены серьезно обновить линию обороны и подписать сразу нескольких защитников. Это связано с тем, что Антонио Рюдигер и Давид Алаба могут покинуть клуб по окончании сезона.