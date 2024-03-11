Разгромом с автоголами обернулся матч "Реала"

Мадридский "Реал" разгромил "Сельту" в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча команд прошла на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде и завершилась со счетом 4:0. В составе победителей отличились Винисиус Жуниор (21-я минута) и Арда Гюлер (90+4), который забил свой первый мяч в составе "королевского клуба".

Еще по автоголу на свой счет записали вратарь "Сельты" Висенте Гуайта (79-я) и защитник гостей Карлос Домингес (88-я).

Таким образом, "Реал" продлил серию без поражений в Ла Лиге до 22 матчей. В последний раз мадридцы не набирали ни одного очка в игре с "Атлетико" (1:3) 24 сентября. С тех пор у подопечных Карло Анчелотти 16 побед и 6 ничьих в чемпионате Испании.

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На данный момент "Реал" занимает первое место в Ла Лиги, набрав 69 очков за 28 матчей. Подопечные Анчелотти оторвались от идущей второй "Жироны" на семь очков. "Сельта" (24), в свою очередь, находится на 17-й строчке.