Раскрыты детали разговора отца Месси и президента "Барселоны"

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 12:45
©ПСЖ

Хорхе Месси, отец аргентинского нападающего Лионеля Месси, на днях провел встречу с президентом "Барселоны" Жоаном Лапортой. сообщают Vesti.kz.

По информации El Larguero, Хорхе заявил, что его сын готов играть за каталонский клуб даже бесплатно.

Лапорта - Месси: "Расслабься, если Лео вернется, он будет самым высокооплачиваемым игроком в команде".
Месси - Лапорте: "Не волнуйся, Лео готов играть за "Барселону" даже бесплатно".

Ранее ПСЖ объявил, что 35-летний Месси покинет команду на правах свободного агента. Согласно Transfermarkt, соглашение между сторонами истекает 30 июня. Аргентинец играл за парижан с 2021 года.

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Метки:
Месси Лионель Барселона
Новости
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