Спортивный директор "Барселоны" Деку раскрыл подробности ситуации с возвращением Рафиньи из расположения сборной Бразилии, сообщают Vesti.kz со ссылкой на As.com.

Каталонский клуб обсуждал этот вопрос с Бразильской конфедерацией футбола, однако стороны решили не менять первоначальные планы. Об этом сообщает AS.

"Мы общались с Бразильской конфедерацией футбола. Его возвращение вряд ли что-то существенно изменило бы, учитывая специфику тренировочного процесса. Преимущество Лиги наций в том, что она предполагает присутствие игроков в Европе, тогда как поездка в Сингапур, напротив, лишена всякого смысла и сопряжена с проблемами логистики. Это делается из финансовых соображений, но если ФИФА даёт на это добро, то поделать тут особо нечего", - приводит слова Деку AS.

Рафинья получил красную карточку в товарищеском матче с Японией (2:3) и из-за дисквалификации не мог принять участие во встрече с Сингапуром (7:0). Несмотря на это, бразилец остался в расположении национальной команды.