Президент "Реала" объяснил спад в игре футболиста за 180 миллионов

Президент "Реала" Флорентино Перес объяснил, почему в этом сезоне не сверкает 21-летний полузащитник клуба Джуд Беллингем, передают Vesti.kz.

⚪️❗️ Florentino Pérez: “The lack of rest hurts the players. Jude Bellingham at 21 has played 251 games. At his age, David Beckham had played 54 games”. pic.twitter.com/2e0HUl5Wwr