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Президент "Реала" объяснил спад в игре футболиста за 180 миллионов

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Президент "Реала" объяснил спад в игре футболиста за 180 миллионов ©Кадр из видео

Президент "Реала" Флорентино Перес объяснил, почему в этом сезоне не сверкает 21-летний полузащитник клуба Джуд Беллингем, передают Vesti.kz.

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Президент "Реала" Флорентино Перес объяснил, почему в этом сезоне не сверкает 21-летний полузащитник клуба Джуд Беллингем, передают Vesti.kz.

"Отсутствие отдыха вредит игрокам. Джуд Беллингем в 21 год провел 251 матч. В его возрасте Дэвид Бекхэм сыграл 54 матча", - цитирует Переса инсайдер Фабрицио Романо.

В предыдущем сезоне Ла Лиги Беллингем провел 28 матчей, забил 19 голов и отдал 6 результативных передач. В нынешнем чемпионате Испании англичанин отметился 2 голами и 2 ассистами в девяти играх.

Беллингем перешел в "Реал" из дортмундской "Боруссии" в прошлом году, подписав контракт до 30 июня 2029-го. Сумма сделки составила 113 миллионов евро.

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