Президент "Реала" объяснил спад в игре футболиста за 180 миллионов

Президент "Реала" Флорентино Перес объяснил, почему в этом сезоне не сверкает 21-летний полузащитник клуба Джуд Беллингем, передают Vesti.kz.

"Отсутствие отдыха вредит игрокам. Джуд Беллингем в 21 год провел 251 матч. В его возрасте Дэвид Бекхэм сыграл 54 матча", - цитирует Переса инсайдер Фабрицио Романо.

⚪️❗️ Florentino Pérez: “The lack of rest hurts the players. Jude Bellingham at 21 has played 251 games. At his age, David Beckham had played 54 games”. pic.twitter.com/2e0HUl5Wwr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 25, 2024

В предыдущем сезоне Ла Лиги Беллингем провел 28 матчей, забил 19 голов и отдал 6 результативных передач. В нынешнем чемпионате Испании англичанин отметился 2 голами и 2 ассистами в девяти играх.

Беллингем перешел в "Реал" из дортмундской "Боруссии" в прошлом году, подписав контракт до 30 июня 2029-го. Сумма сделки составила 113 миллионов евро.