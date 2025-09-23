Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал решение мадридского "Реала" второй год подряд игнорировать церемонию вручения "Золотого мяча", сообщают Vesti.kz.

"Пусть делают, что хотят. Мы заботимся о "Барсе". Из уважения к номинантам на приз и организаторам будем посещать церемонии. Это часть нашего понимания спорта. Можно выигрывать, а можно проигрывать. Но нужно уметь проигрывать. Нам повезло, что мы много побеждаем и мало уступаем", - приводит слова Лапорты Sport.es.

Напомним, в прошлом году СМИ писали, что "Королевский клуб" отказался от участия после того, как стало известно: трофей достанется не их форварду Винисиусу Жуниору, а полузащитнику "Манчестер Сити" Родри. В итоге Винисиус занял лишь второе место в голосовании.

Добавим, на церемонии 2024 года "Реал" был назван лучшим клубом. В этом году ПСЖ перехватил у "сливочных" это звание.