Полузащитник мадридского "Реала" Арда Гюлер может сменить клубную прописку летом 2025 года, передают Vesti.kz.

По данным Defensa Central, интерес к турецкому футболисту проявляет "Интер" из Милана, который ищет усиление в середину поля.

Гюлер проявил себя на клубном чемпионате мира

Интерес итальянского клуба усилился после выступлений Гюлера за "Реал" на клубном чемпионате мира. Он неплохо проявил себя в матчах против "Пачуки" и "Ред Булл Зальцбург", получив положительные оценки от тренерского штаба.

В интервью игрок отметил, что пока не рассматривает вариант ухода:

"Я чувствую себя важным, потому что тренер со мной разговаривает. В первом матче я провел 45 минут, и все выглядит лучше. Он любит короткие передачи и видит меня как центрального полузащитника - мне это подходит. Пока я полностью сосредоточен на "Реале", но если не буду играть - буду думать", - сказал Гюлер.

"Интер" ищет замену Чалханоглу

По информации из Италии, "Интер" рассматривает Гюлера в качестве потенциальной замены Хакану Чалханоглу, который может покинуть клуб.

Изначально миланцы хотели подписать Нико Паса, однако этот вариант считается маловероятным. В случае ухода Чалханоглу Гюлер может получить шанс на регулярную игровую практику.

Позиция "Реала"

В "Реале" сохраняют спокойствие по поводу будущего игрока, которого называют наследником Луки Модрича. Президент клуба Флорентино Перес и спортивный директор Хосе Анхель Санчес рассчитывают, что с приходом Хаби Алонсо роль Гюлера в команде возрастет. Контракт полузащитника с клубом остается в силе.