Преемник Месси решил уйти из "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Ансу Фати готов покинуть каталонский клуб. Ранее 20-летний футболист хотел остаться и бороться за место в старте, однако сейчас изменил свое мнение.

По информации Relevo, Фати больше не исключает свой трансфер в другую команду. Форвард может сменить клуб до закрытия летнего трансферного окна.

"Барселоне" необходимо продать нескольких игроков, чтобы освободить средства на тех футболистов, которые нужны главному тренеру Хави. Фати хотел получать больше игрового времени в "Барселоне", однако это пообещать молодому нападающему в команде не могут.

Как сообщает Маттео Моретто, форвард согласился покинуть клуб, если поступит заманчивое предложение.

Недавно появились слухи об интересе к Фати со стороны саудовского "Аль-Хиляля" и французского "Пари Сен-Жермена".

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Напомним, Фати является воспитанником "Барселоны". За первую команду "сине-гранатовых" он сыграл в 109 матчах, в которых забил 29 голов и отдал десять результативных передач. Действующее соглашение Фати с каталонцами действует до 2027 года.

Фати получил в "Барселоне" 10-й номер после ухода Лионеля Месси. При этом испанский клуб продолжает платить зарплату аргентинцу, который ушел из команды в 2021 году и сейчас выступает за американский "Интер Майами".

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